Niemcy chwalą Polskę. "Warszawa znowu na salonach"

To była, jak podaje autorka komentarza Gabriele Lesser, "atomowa kara" pośród unijnych kar. Zwraca także uwagę, że decyzja okazała się "wadliwa". "Wprawdzie Polska doznała wielkiego uszczerbku na wizerunku", ale nie doszło nigdy do dalszych kar z uwagi na wymaganą w artykule siódmym zgodę wszystkich państw UE. Przyczyniły się do tego wierne Polsce Węgry" - pisze komentatorka.