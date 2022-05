Niemiecki historyk o podobieństwach między Putinem a Hitlerem

- Putin, tak jak Hitler, postępuje zgodnie z rewizjonistyczną logiką. Obaj próbują zmienić zasadniczo ład zbudowany po wojnie. W podobny sposób odwołują się do historycznych analogii. Uzasadniając wkroczenie do Nadrenii, anszlus Austrii i rozbicie Czechosłowacji, Hitler posługiwał się argumentami historycznymi. To przypomina historyczno-polityczną narrację Putina – że z historycznego punktu widzenia Ukraina jako państwo nie istnieje i dlatego wola mieszkających tam dziś ludzi jest obojętna – powiedział Muenkler w wywiadzie opublikowanym w weekendowym wydaniu "Tageszeitung" (TAZ).