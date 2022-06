Niemiecki generał krytykuje Berlin. "Można było zrobić dużo więcej"

- Nie ma już co lamentować nad rozlanym mlekiem, ale broń powinna być już w Ukrainie. Kto wie, co mogłaby ona zmienić i ile żyć uratować - powiedział gen. Wittmann na antenie telewizji "Die Welt". Zapowiedziany w tym tygodniu przez Berlin najnowocześniejszy system obrony przeciwpowietrznej Iris-T będzie prawdopodobnie dopiero gotowy do użytku w październiku.