AntyNATO. Prorosyjski sojusz pomaga Kremlowi omijać sankcje

Także duże rosyjskie sieci handlowe Magnit i Lenta, należące do objętych sankcjami rosyjskich oligarchów, próbują tworzyć łańcuchy dostaw, aby dostarczać importowane towary przez Kazachstan. Dziesięciokrotnie wzrosła liczba rosyjskich firm zarejestrowanych w Kazachstanie. Reagują na to rosyjskie firmy prawnicze, oferujące kompleksowe usługi relokacji przedsiębiorstw do Kazachstanu. Za ich pośrednictwem rosyjscy detaliści sprowadzają części samochodowe z Azji, WNP i Europy.