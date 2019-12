Niemcy wyrzucili rosyjskiego szpiega. Próbował zwerbować polityka partii rządzącej

Jednym z wydalonych przez Niemcy rosyjskich dyplomatów był Jewgienij S., oficer wywiadu wojskowego GRU. Jak ujawnił niemiecki "Bild", Rosjanin starał się zwerbować do współpracy polityków rządzącej CDU. Mógł też brać udział w głośnym zabójstwie w Berlinie.

Kiedy państwo wydala dyplomatów obcego państwa, tymi dyplomatami najczęściej są po prostu szpiedzy. Nie inaczej było w sprawie wyrzuconych z Niemiec Rosjan w następstwie przeprowadzonego przez Moskwę zamachu w berlińskim parku Tiergarten. Jak we wtorek ujawnił niemiecki tabloid "Bild" we współpracy z zespołem dziennikarzy śledczych "Bellingcat", jednym z dwóch dyplomatów był wysoko postawiony oficer GRU, słynnej służby podlegającej rosyjskiemu MON.

Co odkryli dziennikarze? Jewgienij S. był zastępcą wojskowego attache w rosyjskiej ambasadzie w Berlinie, który do Niemiec przybył zaledwie pół roku temu. 35-letni Rosjanin pochodzi z Gukowa przy granicy z Ukrainą. Mimo krótkiego pobytu nad Szprewą, szybko zabrał się do wyszukiwania potencjalnych agentów. Jednym z nich miał być Salahdin Koban, działacz rządzącej partii CDU i współpracownik posła Joachima Pfeffera, znanego zwolennika projektu Nord Stream 2.