Niemcy wykryli rtęć w Odrze. W internecie oburzenie. Huczy od komentarzy

"A więc Odrę zatruto rtęcią. Śmiertelnie niebezpieczną dla wszystkiego, co żyje substancją - dla ludzi także. Jak to możliwe, że to nie zostało wykryte? Żyjemy w państwie z rozmokłego kartonu, które przypomina ZSRR w epoce Czarnobyla" - napisał aktywista Jan Mencwel. Stwierdził nawet, że w jego opinii premier Mateusz Morawiecki powinien się podać do dymisji.