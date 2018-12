Niemcy. Służby udaremniły sześć prób zamachów

Niemieckie służby udaremniły w minionych dwóch latach sześć prób zamachów ze strony islamskich terrorystów – poinformował szef Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) Holger Muench.

„W ostatnich dwóch latach w Niemczech doszło do sześciu konkretnych prób zamachów, udaremnionych skutecznie przez służby bezpieczeństwa” – powiedział Muench w wywiadzie dla dziennika „Tagesspiegel”. „Ryzyko zamachu jest nadal realne” – zaznaczył szef BKA. Potencjalnymi zamachowcami mogą być zarówno osoby mieszkające w Niemczech, które zradykalizowały się pod wpływem ideologii salafickiej, jak również powracający do kraju z Iraku i Syrii bojownicy IS.