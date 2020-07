Niemcy ogłaszają: druga fala epidemii już nadeszła

Po raz kolejny urzędy ds. zdrowia w Niemczech zarejestrowały w ciągu jednego dnia prawie 800 nowych zakażeń SARS-CoV-2. Tym samym od początku epidemii odnotowano co najmniej 204 964 przypadków zarażenia koronawirusem - większość pacjentów (189 80) uznaje się za wyleczoną. Z powodu COVID-19 zmarło dotąd 9118 osób (siedem więcej niż było to dzień wcześniej) - podał w sobotę Instytut Roberta Kocha (RKI).

Współczynnik reprodukcji wirusa, wskaźnik "R" wynosi w Niemczech obecnie 1,08, a w czwartek było to 0,93. Oznacza to, że jeden zainfekowany zaraża średnio jedną kolejną osobę. Przy czym wskaźnik "R" odzwierciedla sytuację sprzed mniej więcej półtora tygodnia.

Instytut Roberta Kocha podaje też tak zwany siedmiodniowy wskaźnik "R", który odnosi się do dłuższego okresu i nie podlega codziennym wahaniom, tak jak wskaźnik uwzględniający dzienny wzrost liczby nowych chorych. Według RKI wynosi on obecnie 1,16 i obejmuje stan z przedziału czasowego sięgającego od ośmiu do szesnastu dni.