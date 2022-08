Niemcy o katastrofie na Odrze. "Trucizna kłamstwa - porażka systemu PiS"

"Ale co zmienią dwa kozły ofiarne, które mogą jeszcze liczyć na to, że wkrótce dostaną od partii inne lukratywne posady? Cały system PiS śmierdzi na kilometr. Pozostaje mieć nadzieję, że wyborcy to zrozumieją w obliczu setek tysięcy martwych ryb i niepojętej lekkomyślności polityków PiS wobec zagrożenia dla zdrowia i życia Polaków. I że jesienią 2023 roku pozbawią władzy PiS, aby państwo rządów jednej partii znów stało się funkcjonująca demokracją. Najpierw jednak trzeba wyjaśnić przyczynę śmierci ryb" - komentuje Gabriele Lesser.