Niemcy: była niewolnica seksualna ISIS spotkała swojego oprawcę na ulicy

W wieku 15 lat, Jazydka Ashwaq Ta'lo wraz z kilkoma innymi dziewczynami w Iraku, została porwana przez bojowników Państwa Islamskiego. W niewoli spędziła 3 miesiące. Udało się jej uciec do Europy. Po kilku latach spotkała swojego oprawce na ulicy w Niemczech.

W sierpniu 2014 r. Ashwaq wraz z innym dziewczynami trafiła do niewoli. Jazydka była przez trzy miesiące niewolnicą seksualną dżihadysty Abu Humama. Udało się jej uciec i trafiła do Niemiec. Brytyjski dziennik „The Times” przeprowadził wywiad z aktualnie 19- letnią dziewczyną, w którym opowiedziała o spotkaniu z byłym prześladowcą. Dziewczyna miała spotkać dżihadystę dwukrotnie, po raz pierwszy w roku 2016, do drugiego spotkania doszło w tym roku w Schwäbisch Gmünd (w południowo-zachodnich Niemczech).