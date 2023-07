Nielegalne składowisko pod Warszawą. Prokuratura: Odpady pochodzą z państwowej fabryki

Pełnomocnik właścicielki nieruchomości wysłał wezwanie do usunięcia odpadów. "Na terenie wskazanej nieruchomości od co najmniej 2021 roku znajdują się odpady pochodzące z firmy NITRO-CHEM i posiadają naklejki na paleto pojemnikach o pojemności 1000 L z nazwą Waszej firmy. (...) Z moich własnych wyliczeń wynika, że odpady z NITRO-CHEM S.A. to około 100 ton" - napisał Wojciech Stańko.