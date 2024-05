Niefortunna wpadka Żukowskiej. Wszyscy w studio zaczęli się śmiać

Poseł Konfederacji Michał Wawer stwierdził, że komisja będzie "polityczną szczujnią". - Tak samo jak PiS zaplanował polityczną szczujnie w postaci swoje komisji ds. rosyjskich wpływów, tak samo jak ta komisja powołana przez Tuska to będzie polityczną szczujnią nakierowaną wyłącznie na to, aby przez kolejne miesiące i lata sprowadzać polską politykę do wyzywania się nawzajem od rosyjskich agentów, od rosyjskich pachołków, płatnych zdrajców - stwierdził Wawer.