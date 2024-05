Sprawdzą rosyjskie wpływy w Polsce. Tusk podał termin

- Kiedy minister Tomasz Siemoniak (szef MSWiA i koordynator służb specjalnych - przyp. red.) składał dzisiaj Radzie Ministrów raport o zagrożeniach sabotażem, a to ma bezpośredni związek z wpływami rosyjskimi, to zapadła cisza. Bo do wszystkich ministrów dotarło, że to nie jest polityka, to nie jest propaganda. Mówimy o rzeczy nowej dla Polski i w skali bardzo niepokojącej - mówił we wtorek Tusk na konferencji prasowej.