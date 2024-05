Koalicjanci Tuska przeciwko komisji ds. wpływów Rosji. KO może liczyć na przychylność Dudy

Paweł Zalewski tłumaczy WP, że to służby powinny wysyłać wnioski do prokuratury, jeśli zidentyfikują przypadki działania służb Rosji i Białorusi w Polsce. - Ja nie znam argumentów na rzecz komisji, o której mówił premier Tusk. Znam natomiast kompetencje służb i prokuratury i uważam, że one powinny wystarczyć - podkreśla wiceszef MON.