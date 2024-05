Kierwiński dla Radia ZET: Wzrasta zaangażowanie obcych służb

Premier: Rosyjskie akcje dywersji będą się nasilać

Akcje rosyjskie, sabotażu lub dywersji, będą się nasilać i będzie to wymagało od nas koncentracji - oświadczył na początku tygodnia premier Donald Tusk, cytowany przez PAP. Szef rządu zaapelował w tej sprawie do wszystkich służb, w tym także do pracowników ochrony.