"Poinformuję opinię publiczną". Tusk o autorach "prowokacji i dywersji"

Jak mówił, dlatego właśnie polski rząd podjął decyzję o budowie komponentu satelitarnego. - On będzie także pomocny. To nie będzie tylko obrazowanie tego, co dzieje się na Ziemi. To nie będzie tylko element bezpieczeństwa w kosmosie, bo przecież wojny w przyszłości będą także odbywały się w tej przestrzeni ponad nami - kontynuował.