Zwołano konferencję prasową ws. Ficy. Wiadomo, jakie są prognozy

Mężczyzna, który otworzył ogień do premiera Słowacji Roberta Ficy, został tymczasowo aresztowany. Juraj C. jest oskarżony o usiłowanie morderstwa z premedytacją.Sąd karny przychylił się do wniosku prokuratora i zgodził się na tymczasowe aresztowanie 71-latka.