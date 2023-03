Niedźwiedzie w Tatrach budzą się z zimowego snu. Mogą zagrażać ludziom

Tatrzański Park Narodowy przypomina również, że niedźwiedzie brunatne są ssakami, które czując się zagrożone, mogą wyrządzić człowiekowi krzywdę. "W przypadku spotkania z niedźwiedziem nie należy ulegać panice. Jeżeli to możliwe należy spokojnie się oddalić, a już w żadnym wypadku nie wolno zbliżać się do zwierzęcia. Nawet zaniepokojone zwierzę z reguły szybko się uspokaja, gdy człowiek zamanifestuje chęć odejścia. Niedźwiedź budzi powszechną sympatię, zdrobniała nazwa miś brzmi ciepło i przypomina pluszową zabawkę, ale zwierzę to może być niebezpieczne (...)".