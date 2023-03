Niedźwiedź poturbował kobietę. Niebezpieczny incydent w Bieszczadach

Po ataku niedźwiedzia przeszła kilka kilometrów

Kobieta została przetransportowana do Szpitala Powiatowego w Lesku, zanim tam trafiła miała przejść po ataku kilka kilometrów w stronę leśniczówki. Dotrzeć do tego miejsca miała jej pomóc osoba postronna, a pierwszej pomocy udzielił lokalny leśniczy. Z informacji przekazywanych przez "Fakt" wynika, że mężczyzna osobiście zawiózł kobietę do szpitala.