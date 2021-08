Niedzielski odpowiada na artykuł WP. Chodzi o planowany strajk służby zdrowia

Związkowcy domagają się natychmiastowego zwiększenia wydatków na służbę zdrowia. - Najpierw byliśmy bohaterami, teraz jesteśmy frajerami. To może teraz też wystarczy poklaskać politykom? Po co rozporządzenie prezydenta o podwyżkach? Czujemy się jakbyśmy dostali w twarz w podziękowaniu - dodała, nawiązując do licznych wyrazów uznania, które otrzymało jej środowisko za pracę w czasie pandemii.