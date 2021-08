Medycy lekceważeni przez rząd. Wiceszef Naczelnej Rady Lekarskiej: "Może dojść do masowych protestów"

Poczucie niesprawiedliwości wśród kadry medycznej jest tak duże, że to kolejny kamyczek do ogródka. Uważamy, że osoby piastujące wysokie stanowiska powinny zarabiać może nawet więcej niż po podwyżce, ale jeśli lekarzom zaoferowano podwyżki na poziomie 0,28 proc., jest to groteskowe. Nie ma to wpływu na nasze zamiary, ale na tej podstawie widać, że jeżeli ktoś chce dobra polskiego pacjenta i systemu opieki zdrowotnej, są to jego pracownicy, a nie strona rządowa.