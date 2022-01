Niedzielski o aptekach, które będą testować na COVID. Dr Sutkowski zabrał głos

Od 27 stycznia w Polsce w punktach zlokalizowanych w aptekach będzie można wykonać bezpłatne testy na obecność koronawirusa. Adam Niedzielski przekazał, że "na starcie programu mamy 64 apteki". Wcześniej resort zdrowia przekonywał o tym, że badanie będzie można wykonać we wszystkich aptekach. Dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych przekazał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, że testowanie w aptekach to ruch w dobrą stronę. Ekspert zaznaczył jednak, że trzeba zwiększyć liczbę tych aptek. - Wydaje się, że to jest mała liczba - wskazał gość WP. - Powinny takie punkty nadal powstać - zaznaczył doktor. Rozmówca Patrycjusza Wyżgi zaznaczył, że wykonywanie testów w aptekach, będzie technicznie trudnym zadaniem. - Będzie to dotyczyć tylko niektórych aptek, które wykonują szczepienia. Tu pewnie będzie rozdział czasowy, bo inaczej trudno to sobie wyobrazić. Oczywiście może przystąpią do tego programu także apteki, które nie wykonują szczepień, ale będzie to pewnie skromna liczba - zaznaczył dr Sutkowski. Ministerstwo Zdrowia w środę przed godziną 11 zaktualizowało informacje. W programie udział bierze 105 aptek.