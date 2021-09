"Niedzielski ministrem choroby". Grzegorz Braun nie zamierza przeprosić

- W szpitalach z powodu COVID-19 praktycznie pojawiają się tylko osoby niezaszczepione. Choć trafiają się pojedyncze osoby zaszczepione, zwykle w zaawansowanym wieku. Ale i tak mieli ogromne szczęście, bo szczepienie osłabiło im to ciężkie przebiegi choroby. Z tego powodu nikt ostatnio we Wrocławiu nam nie umarł - tłumaczył z kolei na antenie TVN24 prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.