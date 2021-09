Przywileje dla zaszczepionych? Prof. Simon: Wiem, że zaraz podniesie się wrzask

Szczepienia w Polsce. Prof. Simon o "odporności zbiorowej"

Dziennikarz TVN24 Grzegorz Kajdanowicz przywołał statystyki. W pełni zaszczepionych jest jedynie 50 proc. Polaków. Wśród osób w wieku 12-18 lat zaszczepiono jedynie 1/3 dzieci. - To jest kwestia podejścia obywatelskiego i prospołecznego. Zaszczepiłeś się? Chronisz dziadka, babcię, którzy np. z niektórych powodów nie mogą się zaszczepić. Uniemożliwiasz też szerzenie się wirusa. Te szczepionki są nadzwyczajne. Mówię to u mRNA. To jest wielki postęp techniki - stwierdził prof. Simon.