Niebieski grzyb w polskich lasach. To Pierścieniak grynszpanowy

Październik to miesiąc, w którym do lasów wciąż udaje się wielu grzybiarzy. Co ciekawe, wśród znajdowanych okazów mogą pojawić się wyjątkowe gatunki, które zaskakują swoim wyglądem. Jednym z nich jest Pierścieniak grynszpanowy. Według badań laboratoryjnych zawarte w nim składniki posiadają antynowotworowe działanie.