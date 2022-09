Grzyby suszone i marynowane? Co zrobić z grzybów?

Jak suszyć grzyby

Suszenie grzybów to także sprawdzony sposób na to, by móc cieszyć się ich smakiem cały rok. Najczęściej do tego procesu wykorzystuje się suszarkę do grzybów lub korzysta z piekarnika elektrycznego. Sprawdzoną metodą jest też pokrojenie składników na mniejsze plasterki i rozwieszenie ich na nitce w ciepłym miejscu w domu. Kiedy woda odparuje, a grzyby będą wysuszone, najlepiej przełożyć je do płóciennego woreczka, aby uchronić je przed pleśnią.