Niebezpiecznie na Wiśle. Ratownicy zaskoczeni liczbą interwencji

Z jednej strony płytka woda, a zaraz głęboka

- Podobna sytuacja jest w każdym miejscu na Wiśle, gdzie jest ostroga, czyli budowla hydrotechniczna prostopadle do nurtu rzeki. Im większa ostroga, tym większy nurt. To, że wir tworzy się przy tamie w Górze Kalwarii, to coś normalnego. Tak było rok temu i będzie za dwa lata - wyjaśnia Piotr Rytko.