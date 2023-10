Nie wierzą w 800 plus. Stanowcza reakcja z rządu

- Waloryzacja 500 plus została przyjęta przez Sejm większością PiS, ale tych pieniędzy w budżecie nie ma i to też będzie wymagało, o czym mówiliśmy, rozmów na poziomie rządu, co z tym problemem zrobić - mówiła w środę w Radiu Zet Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. Do jej słów stanowczo odniosła się Marlena Maląg. Zaprzeczyła jej twierdzeniom.