Kto będzie marszałkiem-seniorem? "Taka była prośba od prezesa Kaczyńskiego"

Ważna funkcja podczas pierwszych posiedzeń w Sejmie

Marszałek-senior to tymczasowa funkcja, kluczowa podczas pierwszych posiedzeń nowo wybranego Sejmu. Sprawuje on pieczę do czasu wybrania nowego marszałka Sejmu. Jest powoływany przez prezydenta przed pierwszym posiedzeniem nowej kadencji parlamentu spośród najstarszych wiekiem posłów.