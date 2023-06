"Nie uderzamy w migrantów, uderzamy w Brukselę". PiS ma strategię na referendum

Politycy PiS rzecz jasna natychmiast "poprawiają" tych, którzy zwracają na to uwagę. Twierdzą, że nie chodzi o sprzeciw wobec Unii jako takiej, tylko wobec unijnych urzędników, którzy "przekraczają swoje uprawnienia" i dążą do "maksymalnej federalizacji" Wspólnoty. - Polacy są za Unią, ale wyjątkowo wkurza ich to, co wyprawiają w Brukseli jej urzędnicy. I o to chodzi w tej sprawie - twierdzi rozmówca zbliżony do Nowogrodzkiej.