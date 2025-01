Nie tylko "fortepian Paderewskiego" fałszywką. Kolejne "pamiątki" to też rupiecie

We wrześniu ubiegłego roku opisaliśmy historię fortepianu należącego rzekomo do Ignacego Jana Paderewskiego. Instrument za 300 tys. złotych kupił w czasach rządów PiS Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej (IDMN). Na czele instytucji powołane przez ministra kultury Piotra Glińskiego stał były senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Żaryn. I to on zdecydował o nabyciu w Szwajcarii instrumentu, który - jak wykazało śledztwo Wirtualnej Polski - nie miał nic wspólnego z Ignacym Paderewskim.