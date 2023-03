Nie przebierał w słowach. Minister uderza w TVN

Solidarna Polska wydała kilkaset złotych na internetową reklamę z wizerunkiem Jana Pawła II. - To, co zrobiła stacja prywatna wobec Ojca Świętego, jest czymś absolutnie skandalicznym. Z tymi ofiarami różnie bywało. Dlaczego jest ten atak na Ojca Świętego? Wiadomo było, że walczył z pedofilią. Nigdy nie było takiego ataku na świętość. Patryk Jaki zorganizował rzetelną debatę, w której zebrał badaczy historii Kościoła. To kolejne pokolenie UBeków - komentował w programie "Tłit" Jacek Ozdoba. - Jeżeli ktoś dzisiaj chce Polski, w której Ojciec Święty będzie broniony, to ja jako polityk chcę iść w stronę, w którą szedł Jan Paweł II. Problem ma opozycja. Podnoszenie ręki na Ojca Świętego to dla ludzi atak personalny, to atak na polskość. Ojca Świętego atakowano jak ks. Blachnickiego i bł. ks. Popiełuszkę. Ktoś polemizuje, że z Ojcem Świętym walczyli komuniści? TVN sam się zaatakował. Pseudodziennikarzyna zrobił jakiś materiał. To jest szkoła Urbana. To kolejne pokolenie ludzi, którzy w tamtych czasach niszczyli wolność i pałowali - dodał.