"Nie możemy czekać". Sienkiewicz o Tusku, Trzaskowskim i opozycji

Donald Tusk kontynuuje objazd po Polsce. Lider Platformy Obywatelskiej pojawi się w województwie lubelskim wspólnie z Rafałem Trzaskowskim. O szczegóły tego wydarzenia był pytany w programie "Tłit" w studiu Wirtualnej Polski poseł Platformy Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. - Dalej się nie da już czekać z wyborami. One się rozstrzygają teraz. Apelowaliśmy do naszych partnerów w opozycji, aby stworzyć ramy porozumienia. Nie udało się, choć jeszcze można mieć nadzieję. Nie można już jednak czekać z uruchomieniem mechanizmów związanych z kampanią wyborczą. Mam nadzieję, że dziś będzie to wyraziście przedstawione - mówił gość Patryka Michalskiego. Spotkanie Tuska i Trzaskowskiego z wyborcami zaplanowano na poniedziałek. Polityk Platformy Obywatelskiej był też pytany o zaplanowany przez Donalda Tuska "wielki marsz". - To są wybory o wszystko (...) Opozycja została zepchnięta na pewien czas przez PiS do narożnika. Teraz odniosłem wrażenie, że ludzie czekali na taki moment, aby wyjść na ulice. To będzie duże, jednorazowe wydarzenie - dodał Sienkiewicz.