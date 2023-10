Nie mieli litości dla starszego mężczyzny. Brutalne pobicie w Krakowie

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przetransportowani do krakowskiego komisariatu, a następnie do policyjnego aresztu. Przesłuchanie odbyło się następnego dnia. Obaj przyznali się do winy. Zostali oskarżeni o pobicie, które doprowadziło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ofiary. Mężczyznom grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku 39-latka kara może być jeszcze wyższa, ponieważ działał on w warunkach recydywy.