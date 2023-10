Czarna wizja Sierakowskiego. Mówi Holendrom: Mogą być starcia z policją

Co będzie po niedzieli? Czy PiS zaakceptuje ewentualną przegraną? - pytają zagraniczne media. - O tym, czy wynik będzie ważny, ostatecznie zadecyduje Sąd Najwyższy. Członkowie tego wydziału są powoływani przez PiS. Zawsze mogą stwierdzić, że doszło do oszustwa lub unieważnić wybory - prognozuje ponuro publicysta Sławomir Sierakowski, którego cytują Holendrzy. - Wtedy ludzie wyjdą na ulice Warszawy - może dojść do intensywnych starć z policją, nad którą kontrolę sprawuje PiS - dodaje Sierakowski i zastrzega, że ma nadzieję, iż do tego nie dojdzie.