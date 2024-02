"Nie martwcie się". Łukaszenka przedstawił swój plan

- Zrobię to. Przekażcie im (wygnanej opozycji) to! Im trudniejsza stanie się sytuacja, tym aktywniej będą działać, aby wstrząsnąć naszym społeczeństwem. Nikt, żaden odpowiedzialny prezydent nie porzuciłby swoich ludzi, którzy poszli za nim do walki - oświadczył mediom prezydent Białorusi w lokalu wyborczym po głosowaniu w wyborach parlamentarnych i samorządowych.