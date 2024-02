Siemoniak o rewelacjach Łukaszenki. "Bzdura"

- Musimy bardzo uważnie śledzić, co się dzieje na Białorusi, co mówi prezydent Łukaszenka oraz co tamtejsze służby i wojsko robią - powiedział minister-koordynator służb specjalnych. Zaznaczył, że Białoruś - państwo sąsiadujące z Polską, "odgrywa rolę w wojnie rosyjsko-ukraińskiej będąc w jakieś mierze zapleczem dla Rosji".