"Nie mają wstydu". Hołownia komentuje listy PiS

"Oni nie mają wstydu"

Hołownia był dopytywany także o komentarz do list Prawa i Sprawiedliwości. Zwłaszcza w kontekście kandydatur Daniela Obajtka, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Oni teraz nie mają wstydu, żeby po tym wszystkim, co się stało, żeby stawać na czele list wyborczych. To jest po prostu brak wstydu. Oni myślą, że to są listy żelazne, a nie listy wyborcze, to tak nie jest. Immunitet w Parlamencie Europejskim działa zupełnie inaczej - ocenił w TVN24.