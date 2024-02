"Nie ma zaskoczenia". Ten moment zdecydował o losie Nawalnego

- Ja jednak tak wówczas nie uważałem. Byliśmy w innym momencie, nie doceniłem wówczas tempa degradacji rosyjskiej elity politycznej, przemiany złego w jeszcze gorsze, okropnego w straszne. Myślałem, że ma on zagwarantowane w jakiś sposób to ograniczone bezpieczeństwo. Z drugiej jednak strony, o jakim bezpieczeństwie mówimy, skoro wcześniej doszło do dwóch prób otrucia? Możliwe zresztą, iż sam Nawalny nie do końca zdawał sobie sprawę z różnicy między Rosją, z której wyjechał i tej, do której wrócił. To ostateczne "przepoczwarzenie się" kraju odbyło się momentalne - mówi.