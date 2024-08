Nie chcą bronić Kurska. Setki poborowych wywieziono siłą

Przymusowe zesłanie do Kurska

Bliscy wysłanych do Kurska poborowych przekazali ASTRA Press, że we wtorek około godziny 18:00 otrzymali wiadomości od przetrzymywanych mężczyzn. Poborowi informują w niej, że nagle zostali wezwani do formacji, a następnie bez żadnych wyjaśnień wsadzeni do ciężarówek KAMAZ i zabrani pod strażą na lotnisko wojskowe.