MAEA i cały Zachód sami doprowadzili do tego, że puszka Pandory się otworzyła. Gdyby za próbę okupacji elektrowni w Czarnobylu na Rosję nałożono realne sankcje, nie byłoby okupacji elektrowni w Zaporożu. Ale Rosja nie została ukarana, bo UE i Stany Zjednoczone nadal kupują od niej paliwo jądrowe i płacą za to miliardy. Więc niech teraz negocjują z Putinem wymianę elektrowni w Kurczatowie na tę w Zaporożu. Jest to cyniczne, ale prawdziwe. Tak samo jak to, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę, ale chronią Rosję. Moskwa może bombardować nasze terytorium, ale my nie możemy użyć zachodniej broni, by uderzać po celach wojskowych w Rosji.