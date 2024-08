Niczego się nie nauczyli. Oto co dziś działo się przy Woronicza

- Ja przechodzę tędy od 20 lat. Ostatnio bardzo się boję. To miejsce jest koszmarne - mówi pani Marianna na temat przejścia dla pieszych przez ulicę Woronicza w Warszawie, gdzie we wtorek zginęły dwie osoby. Mimo że wypadkiem żyje cała Polska, to dzień później reporter Wirtualnej Polski był świadkiem kolejnych niebezpiecznych zachowań kierowców w tym samym miejscu.