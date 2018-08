"New York Times" o zdrowiu Kaczyńskiego. "Z najpotężniejszym polskim posłem nie jest dobrze"

"Gdy Polska uwikłała się w spór z Unią Europejską na temat odejścia od demokracji i praworządności, człowiek który zostawił Polskę w aktualnej sytuacji, był w dużej mierze nieobecny. Odkąd wyszedł ze szpitala wygłosił tylko kilka publicznych wystąpień" - podaje "NYT".

Prestiżowy amerykański dziennik komentuje stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Zauważa, że podczas sporów Polski z UE na temat praworządności i protestów na ulicach, prezes PiS był w szpitalu. Od tego czasu wygłosił jedynie kilka publicznych wystąpień. Jego nieobecność doprowadziła do walki o władzę w partii i wyeksponowała podziały, które mogą doprowadzić do zguby - informuje "New York Times".