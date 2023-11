Netanjahu stawia ultimatum. Od tego zależy życie tysięcy osób

Porażający bilans ofiar konfliktu

7 października doszło do ataku ze strony organizacji terrorystycznej Hamas, który przeprowadzony został ze Strefy Gazy. Był to najbardziej krwawy atak na Izrael od czasu wojny z koalicją syryjsko-egipską w 1973 roku. W wyniku tego ataku zginęło ponad 1,4 tys. Izraelczyków, a ponad 5,4 tys. zostało rannych. Hamas uprowadził do Strefy Gazy co najmniej 242 osoby.