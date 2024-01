Nazwisko Kamińskiego zniknie ze strony Sejmu. Co z Wąsikiem?

Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika

We wtorek wieczorem skazani prawomocnym wyrokiem sądu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję i przewiezieni do aresztu. Do aresztowania doszło w Pałacu Prezydenckim, pod nieobecność Andrzeja Dudy.