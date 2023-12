Nawet wyborcy PiS nie znają składu rządu. Sondaż jest jednoznaczny

"Nie ma żadnego znaczenia ten rząd ani jego skład"

- Wynik jest adekwatny do znaczenia tego rządu - ocenia w rozmowie z WP dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego. I podkreśla, że obecny rząd nie ma żadnego znaczenia. A skoro jest to organ na dwa tygodnie, to i Polacy nie mieli powodów, by przejmować się nazwiskami. Według Materskiej-Sosnowskiej intencje Prawa i Sprawiedliwości były jasne, a wyborcy wszystkich partii doskonale wiedzieli, że żadnego nowego rządu nie będzie.