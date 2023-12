Nawet kilkanaście tysięcy. Sprawdziliśmy, ile kosztują święta w górach

- Do nas przyjeżdżają też duże rodziny. Wielopokoleniowe, z dziadkami. I to, mimo że nie organizujemy Wigilii. Jesteśmy świeżo otwarci, ale z roku na rok mamy coraz większe zainteresowanie. W 2022 roku byli goście, którzy rezerwacje składali w dniu wigilii lub 23 grudnia. Teraz wracają do nas stali goście - wymienia Monika Kluś z "Malućko Chata".