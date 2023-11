Czy Wigilia jest wolna od pracy? W grudniu szansa na 10 dni długiego weekendu

Dni wolne w grudniu. Nie tylko Wigilia. Jest szansa na długi weekend

Boże Narodzenie 2023 wypada kolejno w poniedziałek 25 grudnia oraz we wtorek 26 grudnia. Oznacza to, że osoby, które pracują systemie zakładającym przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy, mogą liczyć na przedłużenie weekendu do czterech dni, bez konieczności korzystania z puli dni urlopowych. To jednak nie koniec.