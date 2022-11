"Nawet 190 cm śniegu". Ostrzeżenie dla amerykańskiego stanu

"Te wczesne zimowe wydarzenia pogodowe mogą być potężne, ponieważ temperatury wody w jeziorze są nadal dość łagodne w porównaniu do środka i końca zimy" – wyjaśnił meteorolog AccuWeather Matt Benz. We wtorek rano temperatura wody we Wielkich Jeziorach wynosiła od 10 do kilkunastu stopni Celsjusza.