Kurtki do szafy? Nie tak szybko, idzie zmiana

- Większe przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe są tylko na południowym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 st. C. na południowym wschodzie i w kotlinach sudeckich, około 9-10 st. C. w centrum, do 13 stopni na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby, przede wszystkim z kierunku południowo-wschodniego - przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową Grażyna Dąbrowska z IMGW-PIB.